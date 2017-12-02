Астрономи розповіли, що заважає появі життя на екзопланетах

Астрономи звузили круг потенційно населених планет, вивчивши, як зоряний вітер може впливати на їх атмосферу, повідомляє The Astrophysical Journal.

Навіть якщо планета знаходиться в так званій зоні населеності зірки, його дія знижує шанси на зародження життя, стверджують учені.

Відразу в двох роботах вони розробили моделі, що демонструють, що зоряний вітер - процес витікання речовини із зірок в міжзоряний простір - здатний виснажити атмосферу планет і зробити їх непридатними для життя.

У одному з досліджень учені розрахували, як могла змінюватися з часом атмосфера на Проксіма Центавра b, екзопланеті, що обертається навколо зірки Проксіма Центавра, яка знаходиться в чотирьох світлових роках від Землі. Автори другого дослідження поставили питання, як довго на планетах, покритих великою кількістю льоду або морями глибиною до 100 км, могла б проіснувати вода.

"Традиційне визначення і кліматичні моделі населених зон враховують тільки температуру поверхні. Але зоряний вітер може робити значний вплив на атмосферу багатьох екзопланет", - відмічають дослідники.

Як показали обчислення, зруйнована зоряним вітром атмосфера не дає воді, що випаровується, повернутися дощем назад, з часом призводячи до висушення поверхні планети. На Проксіма Центаврі b дія зоряного вітру може просто не дати атмосфері проіснувати так довго, щоб на планеті встигло зародитися життя.

Таким чином, число потенційно населених планет скорочується до тих, які мають досить сильне магнітне поле, здатне протистояти дії вітру і зберегти атмосферу.