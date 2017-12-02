Джима виграла "бронзу" Кубка світу з біатлону

2 грудня, 2017 - 11:09
У шведському Естерсунді триває етап Кубка світу з біатлону.
Українка Юлія Джима показала відмінний біатлон в спринтерській гонці, закривши всі мішені, передає 112 Україна.
Цього їй вистачило, щоб виграти другу бронзу в сезоні. Джима виграла медаль в індивідуальній гонці. Таким чином, українка вийшла на друге місце в загальному заліку.
Перемогу в гонці святкувала німкеня Деніз Херманн, а другий - француженка Жюстін Брезаз.
Додамо, що завтра в Естерсунді відбудеться гонка переслідування.
Нагадаємо, що український фристайліст виграв етап Кубка Європи з лижної акробатики.
Джерело: 112 Україна