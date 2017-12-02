Джима виграла "бронзу" Кубка світу з біатлону

У шведському Естерсунді триває етап Кубка світу з біатлону.

Українка Юлія Джима показала відмінний біатлон в спринтерській гонці, закривши всі мішені, передає 112 Україна.

Цього їй вистачило, щоб виграти другу бронзу в сезоні. Джима виграла медаль в індивідуальній гонці. Таким чином, українка вийшла на друге місце в загальному заліку.

Перемогу в гонці святкувала німкеня Деніз Херманн, а другий - француженка Жюстін Брезаз.

Додамо, що завтра в Естерсунді відбудеться гонка переслідування.

Нагадаємо, що український фристайліст виграв етап Кубка Європи з лижної акробатики.