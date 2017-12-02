Хорватський генерал міг випити ціаністий калій, - прокуратура Нідерландів

Хорватський генерал Слободан Праляк на засіданні Гаазького трибуналу прийняв ціаністий калій.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Нідерландів.

У п'ятницю, 1 грудня фахівцями було проведено розтин тіла загиблого, за результатами якого вдалося визначити отруту, що була прийнята.

"Попередні результати токсикологічного тесту показали, що у містера Праляка була концентрація ціаністого калію в крові. Це призвело до зупинки серця, що було зазначено як ймовірна причина смерті", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зазначено, що при розтині були присутні двоє хорватських експертів, яких допустили для спостереження.

Нагадаємо, що трибунал в Гаазі проведе власну експертизу через смерть Праляка.