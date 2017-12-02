Канада та США підвищать континентальну безпеку

Канадські військові готуються до детального обговорення із американськими колегами модернізації Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (НОРАД), передає Укрінформ.

Про це в інтерв'ю The Canadian Press розповів начальник штабу оборони Канади Джонатан Венс.

«Ми розглянемо військову оборону континенту в перспективі наступних 20-50 років. Що відбувається такого, що може військовим чином вплинути на материк, на безпеку канадців й американців у контексті НОРАД», - сказав Венс.

За його словами, сучасна протиракетна оборона буде одним із питань під час обговорення, але далеко не єдиним.

«Континентальна оборона не визначається бінарним «так» чи «ні» протиракетній системі, було б неправильно звужувати питання лише до цього. Континентальна оборона передбачає багато всього», - зауважив генерал.

Він наголосив, що Канада не веде дискусій із США стосовно приєднання до американської системи протиракетної оборони.

«На цьому етапі для нас було б неприйнятно брати участь у розмовах щодо протиракетної оборони», - додав Венс.

Зазначимо, що дискусія щодо необхідності приєднання до системи протиракетної оборони США точиться у Канаді вже багато років. На початку літа чинний уряд на чолі із Джастіном Трюдо вирішив залишити статус-кво, визначений двома попередніми прем'єр-міністрами, і утриматися від долучення до цієї системи.

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