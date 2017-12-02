Наступного року в Україні буде створена Служба судової охорони

2018 року в Україні буде створена Служба судової охорони, на що вже виділено 1 млрд грн. Про це заявив голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк в інтерв'ю "Судово-юридичній газеті".

За його словами, до кінця 2017 року повинні призначити начальника Служби.

Як наголосив Холоднюк, що до моменту її створення, охорону судів має здійснювати Нацполіція і Національна гвардія.

"У 2018 році повинна бути створена Служба судової охорони. Гроші на її створення і роботу є - близько 1 млрд грн. Наступного року розпочнеться набір співробітників судової Служби охорони, яка поступово замінюватиме в судах поліцію і Національну гвардію. Зараз вже зареєстровано статут Служби, зареєстровано відповідну юридичну особу, вже цього року буде призначено начальника Служби судової охорони", - зазначив Холоднюк.

Він повідомив, що після трагедії в Нікополі в усіх судах відбудеться перевірка роботи рамок з металодетекторами. А там, де таких рамок немає або вони несправні, їх буде встановлено або замінено.

"Трагедія, що сталася в Нікопольському суді, - це дуже неприємна історія. Такого в історії правосуддя України ще не було. Цей суд перебував під охороною Національної поліції, в ньому була встановлена рамка з металодетектором. Людина зі зброєю взагалі не мала потрапити в будівлю суду. Як таке могло статися, яким чином було пронесено в суд гранати, поки що до кінця не зрозуміло", - розповів він.