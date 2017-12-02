ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" на Донеччині

2 грудня, 2017 - 10:10
Місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області.
Про це йдеться у звіті місії від 1 грудня.
"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши меншу кількість вибухів (приблизно 100 вибухів проти близько 110)", - повідомили в ОБСЄ.
"У Луганській області протягом звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню", - підкреслили спостерігачі.
Нагадаємо, що за добу бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО.
Джерело: День