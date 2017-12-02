Під час демонстрації у Ганновері поліція застосувала водомети

У німецькому місті Ганновері зранку у суботу, 2 грудня, поліція змушена була застосувати водомети проти противників праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), які вийшли на демонстрацію у день проведення у місті партійного з'їзду праворадикалів.

Як повідомляє агенція dpa, противники АдН заблокували під'їзд вулицями Ганновера до місця проведення з'їзду партії. Для підтримання порядку було залучено кілька сотень поліцейських Ганновера, і, як повідомила речниця поліції, проти демонстрантів було застосовано водомети. Кількох демонстрантів, які вдались до сидячого протесту посеред вулиць, заблокувавши рух транспорту, поліцейські затримали.

У зв'язку з протистоянням між демонстрантами та поліцією початок з'їзду АдН, що мав відбутись о десятій годині ранку, було відкладено. АдН проводить свій перший з'їзд після того, як партія вперше потрапила до Бундестагу в результаті парламентських виборів у ФРН у вересні цього року. Серед питань, які мають бути розглянуті на заході - обрання нового керівництва партії.