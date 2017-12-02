Порошенко підписав закон про угоду з ЄІБ на €120 млн

Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка дасть можливість залучити до 120 млн євро кредитних коштів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Вища освіта України») між Україною та Європейським інвестиційним банком», схвалений Верховною Радою України 8 листопада 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що угода має на меті залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов'язаних з освітнім процесом.

Проект «Вища освіта України» впроваджуватиметься на умовах співфінансування та із залученням коштів з інших джерел.

"Так, додатково до виділених ЄІБ коштів 10 млн євро буде надано з фонду Східноєвропейського партнерства у сфері енергоефективності та екології. Також радою директорів Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) прийнято рішення про виділення позики у розмірі 30 млн євро, що спрямовуватимуться на реалізацію згаданого проекту", - інформує прес-служба Президента.

Проект передбачає два етапи реалізації і складається з основного компоненту з енергоефективності та компоненту, що має на меті в цілому покращити умови викладання.

Перший етап охоплює інвестиції у енергоефективність в семи університетах України: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний університет «Львівська політехніка»; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технічний університет.

Нагадаємо, що Україна планує збільшити товарообіг з Грузією до $1 млрд на рік.