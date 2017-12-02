Прем'єр Іспанії оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про закінчення сепаратистського процесу в Каталонії і про успішне застосування 155-ї статті конституції, яка дозволяє ввести пряме правління іспанської влади в регіоні. Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

"Процесу прийшов кінець", – зазначив іспанський прем'єр, додавши, що 155-я стаття "функціонує нормально".

Маріано Рахой додав, що "законність було відновлено, і довіра почала відновлюватися".

"Каталонія може повернутися на шлях економічного підйому, і пройдуть нормальні, законні вибори з гарантією нейтральності інститутів", – підсумував Рахой.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум про незалежність. Згідно з результатами, за незалежність проголосували 90,18% при явці в 43%. Уряд Іспанії не визнала де-факто оголошення Каталонією незалежності, вимагаючи від влади автономії чітко висловитися щодо незалежності регіону.

27 жовтня уряд Каталонії проголосувало за проголошення незалежності від Іспанії.

У той же час Сенат Іспанії проголосував за введення в дію ст. 155 конституції країни, згідно з якою призупиняється самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой розпустив парламент Каталонії і оголосив нові вибори. Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем'єра іспанського уряду Сорайя Саенс де Сантамарія призначили тимчасовим главою уряду Каталонії замість усунутого з посади Карлеса Пучдемона.

Після цього колишній голова Каталонії Карлес Пучдемон виїхав у Бельгію разом з п'ятьма членами свого уряду. Влада Бельгії заявили, що Пучдемон може перебувати на території країни, як і будь-який громадянин європейської країни.