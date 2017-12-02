Рівень максимальної допомоги з безробіття виріс до 7048 гривень

У зв'язку з підвищенням в Україні з 1 грудня прожиткового мінімуму, зріс рівень максимальної допомоги з безробіття до 7048 грн.

Відповідно до закону України про державний бюджет на 2017 рік, із 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 грн, відповідно рівень максимальної допомоги з безробіття з сьогоднішнього дня становить 7048 грн, інформує прес-служба Державної служби зайнятості.

Раніше розмір максимальної допомоги з безробіття становив 6739 грн.

Крім підвищення максимальної допомоги з безробіття у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму підвищуються всі соціальні виплати від держави, нагадує Державна служба зайнятості.

Як повідомлялося, мінімальна зарплата 3200 грн залишається незмінною до кінця 2017 року. Тому всі похідні від неї величини залишаються в тому розмірі, в якому вони визначені станом на 1 січня 2017 року.