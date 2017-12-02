Санкції США відносно РФ будуть зняті після закінчення війни в Україні, - Хантсман

Посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що американські санкції відносно Москви будуть зняті після вирішення українського питання. Головне завдання, за словами Хантсмана - зупинити насильство на Донбасі.

«Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат», - сказав Хантсман в інтерв'ю одному з російських телеканалів, передає УНІАН.

Він додав, що США ввели санкції відносно Росії через ситуацію в Україні, тому що «це питання міжнародного права і територіальної цілісності», які важливі для Вашингтона і всього світового співтовариства. Хантсман розповів, що метою його роботи в Росії є рух вперед у процесі нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном.

Посол вважає, що у Росії і США багато спільного. «На концерті, в лабораторії або в космосі – у нас чудові стосунки. А в політиці і іноді в дипломатії ми так не співпрацюємо. І нам добре б взяти приклад, як ми будуємо мости у сфері науки, культури, технологій», - сказав дипломат.

Нагадаємо, в адміністрації США відзначають наявність конкретного впливу американських санкцій проти Російської Федерації, зокрема, у сфері нафтовидобування, й підкреслюють рішучість запроваджувати новий пакет обмежень, затверджений влітку американським Конгресом.