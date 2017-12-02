США і Японія разом протистоятимуть ядерній загрозі КНДР

Глава Пентагону Джеймс Меттіс та міністр оборони Японії Іцунорі Онодера засудили дії КНДР і підтвердили свій намір спільно протистояти північнокорейській загрозі.

Про це вони сказали під час телефонних переговорів 1 грудня, повідомляє Yonhap.

«Міністр оборони США Джеймс Меттіс та міністр оборони Японії Іцунорі Онодера засудили випробування міжконтинентальної балістичної ракети у вівторок, яка, як вважається, здатна вразити всю материкову частину Сполучених Штатів», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, міністри оборони двох країн визнали "небезпеку, пов'язану з безрозсудною і злочинною поведінкою Північної Кореї, що суперечить резолюціям Ради безпеки ООН".

За словами представниці Пентагону Дани Вайт, обидві країни єдині в підході до захисту свого населення і підтримання миру і стабільності в Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що РБ ООН збереться через ядерну програму КНДР 15 грудня.