У Лондоні автомобіль наїхав на пішоходів, є тяжко постраждалі

У суботу, 2 грудня, у британській столиці - Лондоні на Стоквелл-роуд автомобіль наїхав на пішоходів, у результаті чого постраждало п'ятеро осіб, двоє з них перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомляє Mirror.

«Поліцію викликали у суботу, 2 грудня, приблизно о 3 ранку (за місцевим часом), було оголошено про виявлення автомобіля при зіткненні з кількома пішоходами на Стоквелл-роуд», - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що інцидент не розглядається як терористичний акт.

На місці знаходяться представники поліції. Деталі з'ясовуються.