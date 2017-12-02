У Львові представили проект сучасного мистецтва Franko Laboratorium

Мистецьку інтерактивну акцію спеціально для Дому Франка упродовж кількох місяців готували студенти Львівської національної академії мистецтв. «Це проект, організований кафедрою монументально-декоративної скульптури нашої Академії мистецтв, – розповідає ректор навчального закладу Володимир Одрехівський. – Виконаний у межах нової програми. Поточного навчального року ми започаткували низку новітніх програм. Це програма актуальних міждисциплінарних мистецьких практик. Також за згодою Вченої ради відкриваємо нову спеціалізацію, нову кафедру «Актуальні мистецькі практики».

І теперішня акція у Домі Франка – один із наших перших проектів, коли починаємо вивчати зі студентами і практикувати найновіші форми мистецтва – відео-арт, цифрове мистецтво, аудіо-арт, перформанс, інсталяція, мистецтво об’єкту. Це так само розширює практику так званого міждисциплінарного навчання, коли студент навчається не лише на своїй спеціальності і замкнуто вивчає лише свій профіль, а й із власної ініціативи має можливість навчатися інших мистецьких дисциплін, що суттєво розширює його мистецький кругозір. Щодо проекту Franko Laboratorium, то участь у ньому взяли студенти найрізноманітніших кафедр і різних спеціальностей, об’єднані одним спільним проектом. Дуже важливо, що цей проект відбувається в іншій локації – не просто в галереї і що саме тема Франка, погляд молодих людей на творчість Франка, його особистість подаються під новим, молодіжним, кутом зору».

Отже, ставлячи собі запитання «Що таке музей – звалище старожитностей чи простір актуальної культури?», «Хто такий Франко – пам'ятник, застиглий на постаменті, чи наш живий сучасник, відкритий до діалогу?», «Що таке Музей Франка – вівтар культу «великого Каменяра» чи простір живої пам'яті, живої творчості, живого спілкування? Зрештою, саркофаг чи дім?», студенти Львівської академії мистецтв створили три десятки арт-об'єктів, які мають змінити музейне середовище, провокуючи трансформацію візуального поля звичної експозиції. А інтелектуальний квест по залах музею динамізує його простір і надає нового прочитання артефактам зі спадщини Франка.

«Вічний революціонер. Дух, що тіло рве до бою, – цитує вірш «Гімн» Каменяра директор Дому Франка Богдан Тихолоз. – То як можна не бути революціонером, коли працюєш з Франком? Головне, що я роблю, – відкриваю двері й обійми для креативних людей, які хочуть, щоби українська культура (і класична, і сучасна) була конкурентоспроможною і цікавою».

Завдяки Franko Laboratorium, вілла поруч із будинком, де мешкав Іван Якович, перетворилася для молодих митців на лабораторію дослідження, стала простором формально-концептуального пошуку, де Франко – містичний, суперечливий, живий і, головне, завжди актуальний.

В експозиції – роботи студентів кафедри графічного дизайну, монументального живопису, сакрального мистецтва, художнього скла, дизайну костюма, художнього текстилю, історії та теорії мистецтв.

Керівник проекту – викладач кафедри скульптури ЛНАМ Василь Одрехівський, добре відомий у Львові як ініціатор і втілювач кількох проектів. До речі, про деякі з них «День» розповідав. Зокрема, про виставку «Торкаючись, бачу: великі українці» (див. публікацію від 1 листопада 2015 року) та проект «Львів на долонях» (див. публікації від 9 грудня 2016 року та 4 листопада 2017-го). Всі ці заходи готувалися для людей з обмеженими фізичними можливостями, передовсім – з вадами зору, котрі віднедавна мають змогу на доторк «побачити» обличчя видатних українців, також – архітектурні форми та красу давніх історичних пам’яток Львова.

Виставка сучасного мистецтва Franko Laboratorium чинна у Домі Франка до 20 грудня.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ'ЯКА