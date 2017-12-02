У Львові представили виставку "Як на Романа іменини..."

Експозицію з живопису та скла авторства Романа Дмитрика, Романа Опалинського, Романа Яціва та Романа Хруща відкрили учора, 1 грудня, в арт-просторі «Мадам Пальмгрен».

«Творами цих майстрів милуються і захоплюються поціновувачі мистецтва не лише України, а й багатьох країн світу», – анонсували виставку у галереї.

Роман Дмитрик – художник, майстер художнього скла, дизайнер громадських і приватних інтер’єрів, педагог, мистецький критик. Роман Опалинський – живописець, працює також у галузях графіки та художнього металу. Роман Яців – професор, історик мистецтва, проректор Львівської академії мистецтв, живописець. Роман Хрущ – недавній випускник Коледжу ім. Івана Труша та Академії мистецтв і, за словами Романа Яціва, дуже перспективний художник.

На відкритті експозиції ішлося про те, що отака традиція об’єднувати на Романа Романів з’явилася у Львові ще декілька років тому – тоді директор Палацу мистецтв Роман Наконечний зібрав у підпорядкованій йому установі аж 42-х Романів. Згадував про це Роман Дмитрик, котрий зазначив, що був тоді наймолодшим у компанії. Згодом, розповідає, робив таку, на Романа, виставку сам. Далі, двічі, – з Романом Опалинським. А тепер-от – квартетом! Радше, квінтетом, бо до іменинної акції долучився автор популярного проекту «Фотографії старого Львова» і мистецький блогер Роман Метельський.

За гасло показу мистці взяли перефразовану тезу Шевченка «Їдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся, згадай рідну хату». Митці просили відчинити двері галереї, аби зайшла зима. Нагадували, що зимовий час для Галичини – передусім традиція меценатства. Тому просили відкрити й серця – для добра, позитиву та любові до всіх, хто зараз потребує допомоги. І для близьких та рідних, і для незнайомих людей.

«Дуже тішуся, що у Львові виникла така органічна, вмотивована історією, традиція, – зазначив професор Яців. – Початок зими не означає ні депресивних якихось настроїв, ні якоїсь зневіри… Навпаки, зима приносить піднесення і повернення до того, що ми скоро будемо називати передчуттям весни. Але взимку є багато інтонацій, які дозволяють заглибитися в метафізичні питання. І тому відчуття кожним автором теперішнього показу метафізики міста, метафізики простору, середовища дуже тонко артикулюється і дає саме таку комбінацію рис, які і визначають кожну індивідуальність. Ми б хотіли, щоби ця виставка була позитивно сприйнята кожною людиною індивідуально, щоби вона була відчитана від позитивних емоцій кожної людини зокрема. Оцей акцент на доброту, на гідність, на високі прагнення, на замріяність в кожного з авторів представлені формальними мистецькими засобами, якими вони розпоряджаються. І це дарунок для нашого рідного Львова, для нашого середовища, для любих нам українців».

За словами ректора Львівської академії мистецтв Володимира Одрехівського, експозиція «Як на Романа іменини ...» – це не одна, колективна, а чотири персональні виставки. «Це зіставлення творчості митців одного часу, але зі своїм винятково яскравим мистецьким світоглядом, з устояними мистецькими цінностями, цікаве і для самих авторів, і, поза сумнівом, для поціновувачів їх творчості, для глядача загалом», – вважає Володимир Одрехівський. І додає, що Львів збагатився новою цікавою акцією.

Виставка в «Арт-галереї мадам Пальмгрен» (вул. Івана Федорова, 8) чинна до 18 грудня.

Тим часом художники обіцяють організовувати отакі, іменинні, покази кожного 1 грудня, щоби і зиму закликати, і підбити підсумки мистецького року. Щодо того, що і дорога стелитиметься, і Романи відгукуватимуться, то жодних сумнівів не мають.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів. Фото Андрія КУБ’ЯКА.