У місію ОБСЄ на Донбасі входять представники 40 країн , - Хуг

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг повідомив, що в місію ОБСЄ на Донбасі входять представники 40 країн, серед них - 39 росіян.

Про це він заявив на брифінгу Гельсінської комісії, передає "Голос Америки".

"40 країн направляють спостерігачів у місії ОБСЄ в Україні. 50-60% спостерігачів з країн ЄС. Найбільший контингент спостерігачів з однієї країни - це контингент США, який в цілому складає 66 представників. Росія має контингент - 39 спостерігачів у місії", - сказав Хуг.

"Спостережні патрулі складаються з представників різних країн. Після проведення патрулювання всі члени наглядової патруля повинні узгодити свій звіт. Ці патрулі складаються з 6-8 учасників різних за національністю і походженням", - зазначив перший заступник голови СММ.

Як раніше повідомлялося, в СММ ОБСЄ назвали "необачністю" інцидент, коли російськомовний цивільний спостерігач виконав рукою військове вітання по відношенню до бойовика "ЛНР".