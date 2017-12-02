У Нігерії внаслідок теракту загинули щонайменше 12 людей

Через атаку терористів-смертників на ринку в місті Біу в штаті Борно на північному сході Нігерії загинули щонайменше 12 людей. Про це з посиланням на представників місцевої влади повідомляє Reuters.

Серед жертв нападу - 8 чоловіків та 4 жінки. Вибухи пролунали у той момент, коли співробітники гуманітарної організації займалися розподілом продовольчої допомоги людям, постраждалим від дій ісламістського радикального угруповання "Боко Харам".

Місто Біу розташоване в 185 км на південь від Майдугурі - адміністративного центру штату Борно, де терористи регулярно влаштовують напади на цивільних осіб та представників силових структур.

Терористична організація "Боко Харам" (в перекладі з мови хауса: "Західна освіта - це гріх") - радикальне ісламістське угруповання, що здійснює свою діяльність на північному сході Нігерії, півночі Камеруну та Нігеру. В квітні 2015 року "Боко Харам" було перейменовано на "Західноафриканську провінцію Ісламської держави".

"Боко Харам" виступає за створення ісламського халіфату й запровадження норм ісламського релігійного права (шаріату) на всій території Нігерії. Також ця організація насильницьким чином перешкоджає поширенню західної освіти, демократії, принципу поділу влади, а також проти західного одягу, розваг й усіх інших елементів "чужинської" культури.