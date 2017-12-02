У Шрі-Ланці від повені загинув українець

На індонезійському острові Ява та у Шрі-Ланці більше 50 осіб стали жертвами повеней та зсувів, спричинених потужними циклонами із сильними зливами. У Шрі-Ланці загинув також громадянин України.

Про це повідомляє DW.

"Шторм "Чемпака" завдав значних руйнувань в окрузі Пачітан у центральній частині південного узбережжя острова Ява. Тут сильний вітер та повінь пошкодили понад 1,7 тисячі будинків, з регіону евакуйовані понад дві тисячі місцевих мешканців. Негода також завдала значної шкоди сільському господарству регіону", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, в суботу, 2 грудня, служба надзвичайних ситуацій Індонезії заявила, що на острові Ява щонайменше 25 осіб стали жертвами повеней та зсувів.

Водночас Шрі-Ланка також потерпає від потужного шторму "Окхі", який спричинив масштабні повені. Як повідомили в уряді країни у суботу, на даний час щонайменше 26 осіб загинули протягом останніх трьох днів внаслідок стихійного лиха. Пошкоджено близько 20 тисяч будинків переважно у західних та південних узбережних районах острова. Із зони лиха евакуйовані тисячі людей

При цьому рівень води у річках на Шрі-Ланці продовжує зростати.

Повідомляється, що серед загиблих на Шрі-Ланці є також громадянин України, якого під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів міста Галле.