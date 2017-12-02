У США офіційно визнали Bitcoin

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США дозволила розпочати торгівлю ф'ючерсами на биткоин. Про це повідомляє Bloomberg.

Перший дозвіл отримала група Чиказької товарної біржі (CME Group Inc). "Биткоин - це віртуальна валюта, це товар, з яким ми ще жодного разу не стикалися. Ми очікуємо жорсткого моніторингу від торговельних майданчиків", - підкреслив голова комісії Крістофер Джанкарло.

За інформацією агентства, перші торги можуть відбутися 18 грудня. У той же час на біржі стверджують, що готові стартувати "хоч зараз".

Купити бінарні опціони на биткоин також можна буде через брокера Cantor Exchange - він входить у велику фінансову компанію Cantor Fitzgerald, яка також отримала дозвіл американської влади.