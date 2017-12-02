У США вперше з часів холодної війни протестували систему оповіщення щодо ядерного удару

Вперше з часів холодної війни в американському штаті Гаваї у п'ятницю, 1 грудня, протестували систему оповіщення щодо ядерного удару.

Про це повідомляє телеканал ABC News.

Сигнал оповіщення у вигляді "тривожної сирени" випробовували на випадок ракетного удару Північної Кореї по Гаваях

Зазначається, що в разі наближення ракети, у жителів островів буде менше 20 хвилин на те, щоб дістатися до бункера.

Гаваї стали першим американським штатом, в якому за останні 25 років протестували систему оповіщення про ядерному ударі.

Зазначимо, на гавайських островах знаходиться велика кількість військових об'єктів США, зокрема, головна база Тихоокеанського командування (PACOM) на острові Оаху.