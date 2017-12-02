У США вперше з часів холодної війни протестували систему оповіщення щодо ядерного удару

2 грудня, 2017 - 12:02
Вперше з часів холодної війни в американському штаті Гаваї у п'ятницю, 1 грудня, протестували систему оповіщення щодо ядерного удару.
Про це повідомляє телеканал ABC News.
Сигнал оповіщення у вигляді "тривожної сирени" випробовували на випадок ракетного удару Північної Кореї по Гаваях
Зазначається, що в разі наближення ракети, у жителів островів буде менше 20 хвилин на те, щоб дістатися до бункера.
Гаваї стали першим американським штатом, в якому за останні 25 років протестували систему оповіщення про ядерному ударі.
Зазначимо, на гавайських островах знаходиться велика кількість військових об'єктів США, зокрема, головна база Тихоокеанського командування (PACOM) на острові Оаху.
Джерело: Укрінформ