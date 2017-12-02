У Верхньоторецькому під час обстрілу поранено жінку, - поліція

У зоні проведення Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі в районі населеного пункту Верхньоторецьке поранено місцеву жительку. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Донецькій області.

"Сьогодні близько 10:00 селище Верхньоторецьке Ясинуватського району пережило черговий обстріл з боку бойовиків. Жителька 1986 року народження дістала осколкове поранення ноги", – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що потерпілу госпіталізували до лікарні міста Торецька. На місце відряджено поліцейських з Краматорська для документування наслідків обстрілу.

Інформацію про потерпілих і руйнування уточнюють. Зазначається, що наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України ("Терористичний акт").

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