У волинському селі фундуком засадили 30 гектарів землі

Половину земель Журавичівської сільської ради, що у Ківерцівському районі на Волині, займають ліси. Масив у 30 гектарів, на якому висадили фундук, також вже давно заріс самосівом. І якби не прихід інвестора, ці землі сільськогосподарського призначення своїм силами вже б не врятували. Тому і називають у Журавичах новий сад «райським», бо крім того, що він дає нові робочі місця для населення, це ще й освоєння запущених територій. Тільки на закладці саду працювало 32 людини з місцевих. Журавичівський сільський голова Алла Гонтар каже, що на роботу просилися і мешканці з сусідніх сіл. Викорчувавши самосів, нові господарі землі не спалили гілля, а переробляють його. Також навколо саду буде огорожа довжиною 13 кілометрів. Тож роботи у Журавичах тепер буде багато.

І раніше у село навідувалися потенційні інвестори. У Журавичах був санаторій з унікальними родоновими джерелами, який вже багато років запущений. Нині ним цікавляться люди з Англії, які готові вкласти кошти у цілий комплекс, де не тільки відновиться лікувальний процес, а і продукти вирощуватимуть свої. Сільська рада і сама писала проект по санаторію на співфінансування з Євросоюзом, пройшли два етапи, а на третьому отримали негативну оцінку від... експертів з України. І тепер треба або все починати спочатку, або сподіватися на англійців. Проте є й інший намір у місцевих: видобувати торф, на що претендував бізнесмен із Києва. Та коли оцінили перспективи і свої можливості, вирішили пробувати самим братися за цю справу. Інвестором ж фундукового саду є депутат Волинської обласної ради Юрій Гупало з партнером. Він давно виношував мрію про цей «райський» сад, має наміри вирощувати екологічну чисту продукцію. Для цього вивчає досвід інших, але головне, що має підтримку в місцевої громади. «Якщо ми почнемо відновлювати колись родючу землю, яка давала високі врожаї, великі прибутки, то і регіон наш почне оживати, отримає нові перспективи», – каже Алла Гонтар. А головне, що наразі з молодого саду не пропало жодне деревце, не зроблено ніякої іншої найменшої шкоди.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк