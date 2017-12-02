Україна перерахувала МВФ останній у цьому році платіж

Вчора, 1 грудня, Україна перерахувала Міжнародному валютному фонду (МВФ) останній у 2017 році платіж. Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на прес-службу НБУ.

Останній платіж склав 169 млн дол. Всього за рік Україна виплатила МВФ 1,268 млрд дол.

При цьому Україна протягом року отримала від МВФ один транш у розмірі 1 млрд дол.

Нагадаємо, речник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що за останні роки Україна зробила успіхи у монетарній політиці, у реформуванні газового ринку та в очищенні банківської системи від ненадійних банків.