Україна планує збільшити товарообіг з Грузією до $1 млрд на рік, - Гройсман

Україна ставить завдання збільшити товарообіг із Грузією до 1 млрд доларів на рік і прискорити формування спільних транспортних структур для зручної логістики.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у Facebook.

"Цього тижня, під час офіційного візиту, ми в черговий раз засвідчили взаємну відданість проєвропейським ідеалам демократії і курсу реформ, а також обговорили нову логістичну ініціативу «Один пояс – один шлях», яка дозволить запропонувати світу нові торгівельні маршрути. Приємно, що сьогодні ми не просто озвучуємо «ідеї на майбутнє». Ми говоримо мовою цифр і конкретних планів: ставимо завдання наростити товарообіг до 1 млрд дол. на рік, прискорити процес формування спільних транспортних структур задля вирішення питань торгової логістики, а також сформувати єдині підходи в тарифній політиці", - написав Гройсман.

Він підкреслив, що "дружба Києва та Тбілісі – давня і добра".

Попереду багато роботи, зауважив Гройсман, багато непростих викликів, але конструктив в наших відносинах – це надійних фундамент спільного успіху.