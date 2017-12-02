Український фристайліст виграв етап Кубка Європи з лижної акробатики

Український фристайліст Олександр Абраменко на етапі Кубка Європи в Руці (Фінляндія) здобув першу перемогу після важкої травми коліна.

Про це повідомляє Sport Arena.

Абраменко на континентальному старті не було рівних в дисципліні лижна акробатика. Українець набрав 233.10 бала, випередивши Олівера Рочона (Канада) і Станіслава Нікітіна (Росія).

Цим виступом Абраменко підтвердив свою готовність до старту Кубка світу. Перший етап олімпійського сезону відбудеться 16 грудня в Китаї.

Нагадаємо, Олександр Абраменко в сезоні 2015/16 став володарем малого Кришталевого глобуса з лижної акробатики. Але операція на коліні і подальша тривала реабілітація не дозволили українцю в минулому сезоні розвинути свій успіх.