"Укрзалізниця" відкрила онлайн-продаж квитків до Європи

У суботу, 2 грудня, о 00:00 ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу. Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.

"На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України ПАТ "Укрзалізниця" вжило заходів щодо встановлення знижок до чинних граничних тарифів у міжнародному сполученні та відпрацювання графіка руху поїздів 2017/2018 з урахуванням цих знижок", - йдеться у повідомленні.

Українці можуть подорожувати потягами до Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.

Вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка. Зокрема, при курсі євро 31,1 гривні вартість проїзду буде такою:

Інтерсіті+ Київ - Перемишль (через Коростень): 1 клас - 705,03 грн, 2 клас - 489,77 грн;

Інтерсіті+ Київ - Перемишль (через Козятин, Вінницю та Тернопіль): 1 клас - 767,42 грн, 2 клас - 536,57 грн;

Київ - Варшава - 1350,78 грн;

Київ - Братислава - 2264,83 грн;

Київ - Прага - 3013,52 грн;

Київ - Кошице - 1456,85 грн;

Київ - Бухарест - 2551,52 грн;

Київ - Відень - 2505,04;

Київ - Будапешт - 2002,79 грн;

Інтерсіті+ Львів - Перемишль: 1 клас - 274,52 грн, 2 клас - 190,30 грн;

Львів - Будапешт - 1400,99 грн;

Львів - Варшава - 1728,25 грн;

Львів - Вроцлав - 1634,66 грн;

Вадул-Сірет - Бухарест - 954,60 грн;

Вадул-Сірет - Сучава - 174,70 грн.