"Укрзалізниця" відкрила онлайн-продаж квитків до Європи

У суботу, 2 грудня, о 00:00 ПАТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на міжнародні поїзди, що курсують до країн Європейського Союзу. Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Twitter.
"На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України ПАТ "Укрзалізниця" вжило заходів щодо встановлення знижок до чинних граничних тарифів у міжнародному сполученні та відпрацювання графіка руху поїздів 2017/2018 з урахуванням цих знижок", - йдеться у повідомленні.
Українці можуть подорожувати потягами до Варшави, Вроцлова, Перемишля, Братислави, Праги, Кошице, Бухаресту, Сучави, Будапешту та Відня.
Вартість проїзду до країн ЄС розраховуватиметься з урахуванням курсу євро на дату придбання квитка. Зокрема, при курсі євро 31,1 гривні вартість проїзду буде такою:
Інтерсіті+ Київ - Перемишль (через Коростень): 1 клас - 705,03 грн, 2 клас - 489,77 грн;
Інтерсіті+ Київ - Перемишль (через Козятин, Вінницю та Тернопіль): 1 клас - 767,42 грн, 2 клас - 536,57 грн;
Київ - Варшава - 1350,78 грн;
Київ - Братислава - 2264,83 грн;
Київ - Прага - 3013,52 грн;
Київ - Кошице - 1456,85 грн;
Київ - Бухарест - 2551,52 грн;
Київ - Відень - 2505,04;
Київ - Будапешт - 2002,79 грн;
Інтерсіті+ Львів - Перемишль: 1 клас - 274,52 грн, 2 клас - 190,30 грн;
Львів - Будапешт - 1400,99 грн;
Львів - Варшава - 1728,25 грн;
Львів - Вроцлав - 1634,66 грн;
Вадул-Сірет - Бухарест - 954,60 грн;
Вадул-Сірет - Сучава - 174,70 грн.
З 00:00 2 грудня відкриваємо продаж на маршрути до ЄС. Зокрема: Київ –Перемишль, Одеса–Перемишль, Київ–Відень, Ковель–Холм та інші. Для прикладу - 489, 77 грн в 2-му класі Інтерсіті+ #705 Київ – Перемишль, у 1- му - 705,03 грн. Вартість за курсом євро на дату придбання.
— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) December 1, 2017