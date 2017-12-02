Уряд Британії радить усім відомствам видалити "Касперського"

Британський уряд випустив нове попередження про ризики для безпеки при використанні російського антивірусного програмного забезпечення «Лабораторії Касперського», це повідомляє ВВС.

«Національний центр кібербезпеки направив всім урядовим відомствам попередження щодо використання продуктів «Лабораторії Касперського» для систем, пов'язаних з національною безпекою», - йдеться у повідомленні.

Агентство з кібербезпеки Британії вважає, що програмне забезпечення може бути використане російським урядом.

Як зазначається, антивірусне програмне забезпечення, яке продає «Лабораторія Касперського», вимагає широкого доступу до файлів на комп'ютерах та в мережах для сканування шкідливого коду. Також потрібна можливість спілкуватися з компанією, щоб отримувати оновлення та ділитися даними про те, що програма знаходить.

Однак занепокоєння полягає в тому, що це може бути використано російською державою для шпигунства.

Чиновники кажуть, що рішення національного центру кібербезпеки базується на аналізі ризиків, а не на тому, що такі шпигунські дії вже відбулися.

«Враховуючи оцінку того, що росіяни проводять кібератаки проти Великої Британії, ми вважаємо, що деякі урядові та критичні національні системи перебувають у зоні підвищеного ризику», - сказав технічний директор центру Іан Леві.

Нагадаємо, що РФ є головною загрозою міжнародній безпеці.