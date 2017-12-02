Уряд Гондурасу вводить надзвичайний стан через масові заворушення

Уряд Гондурасу заявив про введення режиму надзвичайного стану в спробі зупинити масові заворушення по всій країні, в результаті яких постраждало щонайменше 14 людей. Про це повідомляє The Sun Daily.

«Поліція заявила, що при зіткненні в кількох частинах країни між поліцією та прихильниками опозиції, принаймні двоє офіцерів та 12 цивільних осіб отримали поранення, деякі отримали вогнепальні поранення», - йдеться у повідомленні.

Також було введено комендантську годину з 6 вечора до 6 ранку.

Заворушення в Гондурасі почалися після оголошення попередніх результатів президентських виборів. Протестувальники вимагали перерахунку голосів, так як у перегонах за президентське крісло з помітною перевагою лідирував опозиційний кандидат Сальвадор Насралла, проте потім його обійшов чинний президент країни Хуан Орландо Ернандес.

Зазначається, що тисячі прихильників Насралли блокували дороги по всій країні. ЗМІ демонструють кадри їх протистояння з поліцією, яка намагалася розігнати демонстрантів сльозогінним газом.

У столиці Гондурасу Тегусігальпі протестувальники запалили багаття з палиць та шин.

Через заворушення магазини були закриті до обіду. Також повідомляється, що у столичному аеропорті деякі міжнародні рейси були призупинені.