В ОБСЄ-кафе в Ужгороді обговорили проблему гендерної рівності та насильства проти жінок

В обласному центрі 1 грудня, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», відбулася публічна дискусія щодо протидії насильства проти жінок у форматі ОБСЄ кафе. У заході взяли участь представники місії ОБСЄ в Україні, представники Департаменту соцзахисту населення Закарпатської ОДА, Головного управління Нацполіції, Регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги у Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру, громадських організацій та соціальні працівники.

Спостерігачі місії ОБСЄ, які певний час моніторили ситуацію на окупованих територіях – в Луганську та Севєродонецьку, Лука Коста – відповідальний з питань верховенства права та Дейнеш Декань – відповідальний з питань прав людини розповіли про основні напрямки роботи місії. Зокрема, наголосили, що їхня місія на Закарпатті та Івано-Франківщині полягає у моніторингу того, як воєнний конфлікт відображається у мирному житті, як проходить адаптація учасників АТО та ВПО на Закарпатті тощо. До речі, разом зі зростанням кількості учасників АТО, ветеранів, збільшується й кількість насильства у родинах. Цей факт не можна замовчувати, навпаки – влада повинна реагувати, зокрема, надавати відповідну психологічну реабілітацію людям, які повернулися з війни. Представник ГО «Закарпаття – Донбас» Тетяна Хорошилова підтвердила, що навіть близьке оточення посткомбатанта не розуміє його, що вже говорити про суспільство загалом. За статистикою, 60-70% учасників АТО мають посттравматичні стресові розлади.

Спостерігачі також ознайомлюються з оперативною ситуацією в області: реагуванням правоохоронних органів на злочини, пов’язані з насильством над жінками та дітьми.

Що ж до гендерної рівності, як наголосив Дейнеш Декань, позитивні зрушення в Україні в цьому напрямку помітні. До прикладу, у поліції країни та області працює чимало жінок.

Старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Нацполіції Тетяна Трильо поінформувала, що наразі жодних випадків упередженого ставлення до жінок-поліцейських з боку керівництва не зафіксовано. А що стосується насильства щодо жінок, тут головне, аби самі жінки не боялися говорити про це та зверталися до поліції. До речі, за цей рік до поліції краю надійшло 2465 звернень щодо вчинення насильства у сім’ї, з яких 2226 підтвердилося.

Учасники заходу обговорили та проаналізували резолюцію ООН «Жінки-Мир-Безпека», а також шляхи та методи виконання її умов у нашій державі.

Оксана ДУДАШ, Ужгород, фото автора