В Ужгороді відкрили 30-ту міні-скульптурку "Лебедине озеро"

Ювілейний пам’ятник маленького розміру розмістили на перилах транспортного мосту імені Масарика, неподалік будівлі обласного телебачення.

Міні-скульптурка авторства Михайла Колодко зроблена у вигляді телевізора, на екрані якого транслюється балет «Лебедине озеро». Місце для розміщення обрали не випадково, адже цей міст об’єднує дві епохи – чехословацьку та радянську, нагадуючи про швидкоплинність часу та неминучість змін.

Фігурку приурочили до Всесвітнього дня телебачення, який відзначили зовсім нещодавно, разом з автором її відкрила Заслужена журналістка України, телевізійниця Ростислава Джумурат.

У народі трансляцію цього балету асоціюють з рядом досить тривожних подій та новин в країні, зокрема під час серпневого путчу, що відбувся в 1991 році, саме цей спектакль показували всі телеканали.

Вікторія Жуйко, Ужгород