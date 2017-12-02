В Ужгороді встановили "Дзвін Свободи"

29-ту мініскульптурку розмістили перед входом до будівлі колишнього жупанату, де сьогодні розміщений Художній музей ім. Бокшая.

Цього разу у бронзі відлили першого губернатора Закарпаття Григорія Жатковича, який сидить на дзвонику. Відкривали скульптурку автор Михайло Колодко разом з одним із перших губернаторів Закарпаття після проголошення Незалежності України Сергієм Івановичем Устичем.

Дату відкриття обрали не випадково, 2 грудня1886 року - день народження першого губернатора Закарпаття Григорія Жатковича, а 2 грудня 1920 року - в Ужгороді проголошують день свободи.

Цікавим є той факт, що в Ужгороді колись була своя копія відомого американського "Liberty Bell", який є символом незалежності США від Великобританії. Тему незвичного музейного експонату досліджувала ужгородська журналістка-краєзнавчиня Тетяна Літераті. «Цю копію виготовили у 1918 році на гроші американців, котрі об'єдналися в організацію "Середньоєвропейська унія". У жовтні 1918-го на конференції у Філадельфії делегати, в числі яких були Томаш Масарик і майбутній губернатор Підкарпатської Русі Григорій Жаткович, підписали "Декларацію незалежності центральноєвропейських народів". За даними історика Йосипа Кобаля, після підписання декларації присутні ударили у Дзвін Свободи, надпис на якому проголошував: "Най свобода будеть проголошена через цѣльїй свѣть всім жителям его". Через рік після цих подій наш край увійшов до складу Чехословаччини. Дзвін же американські русини-емігранти подарували Ужгороду. Коли саме його привезли до міста – достеменно невідомо. Можливо, це сталося аж у 1920-му році, коли в Ужгороді 2 грудня проголосили "Днем свободи", широко відзначаючи це свято. За одними даними, разом з дзвоном до міста із Філадельфії привезли і два стільці, на яких Масарик і Жаткович підписували декларацію. За іншими – стілець був один (мовляв, підписи, сидячи на ньому, Масарик і Жаткович ставили по черзі), але разом із стільцями прибуло і перо, яким ставили історичні підписи.Куди ж поділися з Ужгорода ці надзвичайно цікаві експонати? Про стільці і перо згадок ми не знаходили ніяких, а от про Дзвін Свободи газети у 1934-му згадували. Писали, що дзвін довгий час стояв у дворі губернаторського уряду (нині це внутрішній двір Художнього музею ім. Бокшая), в пилюці та бруді. Станом на 1934-ий його в Ужгороді вже не було, нібито відвезли до Праги, де дзвін зберігається у приміщенні празького замку. Тож, якщо буватимете у Празі, зверніть у тамтешніх музеях увагу на дзвони. Якщо побачите великий з надписом "Най свобода будеть проголошена через цѣльїй свѣть всім жителям его", знайте, що це – наш» - йдеться у статті «Втрачений Ужгород: музеї та цінності, які втратило місто».

Вікторія Жуйко, Ужгород