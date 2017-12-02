В ЄС готують план на випадок зриву переговорів щодо Brexit

Європейська комісія готує план на випадок зриву переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, посилаючись на внутрішні документи ЄС.

Відомо, що вже розпочато роботу над планом в усіх областях, починаючи від митниці й закінчуючи рибальством.

За даними ЗМІ, глава делегації ЄС на переговорах Мішель Барньє заявив, що в Євросоюзі мають підготуватися до найгіршого сценарію.

Один зі сценаріїв розвитку ситуації, над якими працюють в ЄС, передбачає можливість виходу без укладення Брюсселем договору з Великою Британією.

Нині переговори зайшли в глухий кут, сторони не можуть дійти згоди з основних питань, серед яких майбутні права громадян ЄС, які проживають у Великій Британії, а також відкритість кордону Британії з Ірландією. Водночас ЗМІ повідомляють, що стосовно іншого ключового питання, суми компенсації за вихід, сторони домовилися.