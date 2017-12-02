Від опівночі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України, і все частіше зі зброї, яка давно мала б бути відведеною від лінії зіткнення. Сьогодні вдень загарбники відновили обстріли безпосередньо по прифронтових населених пунктах.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Так, під вогонь окупантів з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї сьогодні потрапили житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому. Внаслідок обстрілу останнього поранень зазнала 31-річна жінка.

На Луганському напрямку окупанти випустили майже два десятки мін калібру 120-мм по оборонцях Луганського, що на Світлодарській дузі. Під мінометний вогонь різних калібрів потрапили захисники Троїцького і Золотого.

У свою чергу, на Донецькому напрямку зі 120-ти і 82-мм мінометів противник вдень бив по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного і Талаківки. З гранатометів ворог порушував перемир’я у передмісті Авдіївки. А у районі Красногорівки наші захисники потрапили під вогонь снайпера.