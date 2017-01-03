Голова ОБСЄ: Україна в пріоритеті для всіх членів організації

Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрул Апакан, голова ОБСЄ Себастьян Курц та міністр закордонних справ України поспілкувалися з мирними жителями Донбасу, після чого новий глава ОБСЄ заявив, що Україна залишається в пріоритеті для всіх 57 країн-членів організації. Про це йдеться на Facebook СММ ОБСЄ.

"Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, посол Ертугрул Апакан, привітав сьогоднішній візит на Донеччину нового голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца, в супроводі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Приїхавши в цей регіон, побачивши все на власні очі та поспілкувавшись з людьми, які постраждали від конфлікту, голова ОБСЄ заявив, що Україна залишається в пріоритеті для всіх 57 країн-членів ОБСЄ та підкріпив це зобов’язанням докласти зусиль для вирішення кризи", - йдеться в повідомленні.