Клімкін і голова ОБСЄ сьогодні їдуть на Донбас

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і діючий голова ОБСЄ, Федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц 3-4 січня перебуватимуть з робочим візитом у Донецькій області.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Метою візиту є ознайомлення керівника зовнішньополітичного відомства Австрії на початку головування цієї країни в ОБСЄ із станом імплементації Мінських домовленостей, соціально-економічною ситуацією в регіоні, зумовленою військовою агресією Росії проти України, а також реалізацією доброчинних проектів за участі австрійських гуманітарних організацій", - йдеться у повідомленні.

Павло Клімкін та Себастьян Курц обговорять зусилля Австрійського головування в ОБСЄ в 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в та навколо України, у тому числі щодо розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей, зміцнення потенціалу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні з метою здійснення ефективного моніторингу та верифікації виконання Мінських домовленостей

Заплановано також зустріч міністрів з керівництвом місцевої обласної та міської адміністрацій, членами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.