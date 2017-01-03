Мінфін докапіталізував "Приватбанк" на 44 мільярди гривень

Міністерство фінансів докапіталізувало Приватбанк на 44 мільярди гривень. Про це пише FinClub.

Згідно з даними НБУ, 28 грудня 2016 року обсяг облігацій внутрішньої держпозики в обігу зріс на 43,926 млрд гривень. У той же день НБУ викупив у Приватбанку ОВДП на 25,8 млрд гривень, про що повідомив на наступний день. Дійсно, на ранок 29 грудня портфель ОВДП в НБУ зріс на 25,8 млрд гривень - до 381,945 млрд гривень.

Портфель ОВДП в банків тоді ж зріс на 18 млрд гривень - до 190,350 млрд гривень. Напередодні, 27 грудня, Мінфін проводив аукціон з продажу ОВДП, але його результат був нульовим, тому ці 18 млрд гривень це залишок від додаткової емісії Приватбанку після продажу її частини, 25,8 млрд гривень, Нацбанку.

Рішення про реєстрацію випуску та проспекту емісії Приватбанку НКЦБФР прийняла ще 28 грудня 2016 року.

Станом на 3 січня 2017 року ця додаткова емісія ще не закрита: в реєстрі Мін'юсту вказано колишній розмір статутного фонду – 50,7 млрд гривень, який був викуплений Мінфіном в ФГВФО за 1 гривню.

"Гроші, які ПриватБанк отримав від продажу ОВДП Нацбанку, були в основному орієнтовані на погашення заборгованості банку перед Нацбанком за кредитами рефінансування", - повідомляли в НБУ.

Це підтверджується статистикою залишків за монетарними операціями НБУ. До моменту введення в Приватбанк 19 грудня тимчасової адміністрації у цієї установи був борг перед НБУ в 19,2 млрд гривень за стабкредитами. 20 грудня банк отримав бланковий кредит на 15 млрд гривень на термін до 30 грудня, а 22 грудня - ще 10 млрд гривень.

За даними НБУ, 19 грудня заборгованість всіх банків перед ним зросла на 14,8 млрд гривень - до 83,34 млрд гривень, а 22 грудня - на 9,99 млрд гривень, до 93,33 млрд гривень.

Але вже 29 грудня заборгованість банків скоротилася на 25 млрд гривень, до 68,3 млрд гривень, тобто до рівня до націоналізації Приватбанку.

Таким чином виручені Приватбанком гроші від продажу ОВДП пішли на погашення двох коротких беззаставних кредитів НБУ.

Тоді як стара забезпечена заборгованість Приватбанку за стабкредитами, ймовірно, залишилася майже незмінною, адже з 28 грудня заборгованість платоспроможних банків (хоча тимчасова адміністрація вийшла з Приватбанку ще 22 грудня) перед НБУ зросла на 19,2 млрд гривень, повернувшись до позначки до націоналізації Приватбанку – 22,9 млрд гривень.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію Приватбанку.