Місія ОБСЄ заявила про чергові обмеження у доступі в зоні АТО

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні заявила про чергові обмеження у доступі в зоні АТО. Про це йдеться у повідомленні СММ ОБСЄ у Facebook.

"Сьогодні знову лише обмежений доступ СММ ОБСЄ до районів розведення Первомайська/Золотого, Станиці Луганської і Петрівського/Богданівки - ЗСУ, "ЛНР", "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни). Отримання доступу СММ залишається обмеженим у всіх трьох областях, але місія може частково моніторити їх", - йдеться у повідомленні.

У місія зазначили, що СММ готова і в змозі здійснювати моніторинг, але потребує доступу до цих районів.

"СЦКК повинен надавати допомогу в забезпеченні безпечного та безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", - додали у місії.