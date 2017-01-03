НАБУ та НАЗК узгодили проект угоди про обмін даними

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило проект меморандуму про співпрацю та обмін інформацією.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"У рамках спільної робочої групи напрацьовано проект Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між НАБУ і НАЗК, який після затвердження на найближчому засіданні Національного агентства буде підписаний сторонами", - йдеться у повідомленні.

Підписання документу забезпечить своєчасний обмін інформацією для оперативного аналізу даних, які можуть свідчити про підслідні НАБУ кримінальні корупційні правопорушення.

Відповідно до вимог законодавства, перед підписанням проект документа буде затверджений на найближчому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції.