Нацбанк втричі скоротив ліміт на розрахунок готівкою

З 4 січня Національний банк України анонсує зниження граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб зі 150 тис. грн. до 50 тис. грн.

Відповідні норми містяться у постанові Правління Національного банку України від 25.11.2016 № 407 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою".

Відтепер гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня встановлена в розмірі 50 тис. грн., а також фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 тис. грн.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. грн., шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування коштів на поточні рахунки.

У Нацбанку пояснили, що гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. грн.