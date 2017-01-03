Нищук заявив про готовність виїхати до Чехії для переправлення праху Олеся до України

Міністр культури України Євген Нищук повідомив, що готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати переправлення праху відомого українського письменника Олександра Олеся до України. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Роблю все можливе для того, щоб Олександра Олеся було перепоховано із честю і шаною. Зараз ситуація залежить від волі нащадків поета та від наших дипломатів. Але я переконаний, що вічний спочинок наш видатний поет має знайти в Україні. Готовий особисто виїхати до Чехії, щоб супроводжувати повернення праху Олександра Олеся на Батьківщину", - повідомив Нищук.

Раніше повідомлялося, що у Чехії у могилі письменника Олександра Олеся хочуть поховати іншу людину.