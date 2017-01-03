Омелян запропонував перепоховати в Україні Бандеру, Шухевича та інших відомих українців

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці Facebook заявив, що до України потрібно повернути останки лідера ОУН Степана Бандери, головнокомандувача УПА Романа Шухевича та інших відомих українців.

"Вони повинні повернутися додому.

Дорошенко, Головатий, Олесь, Бандера, Шухевич, Коновалець, Скоропадський, Петлюра, Винниченко...

Всі сотні героїв, які жили Україною, а Україна жива завдяки їх жертовності.

Останній прихисток має дати українська земля, в Українському Пантеоні, а не кладовища світу", - написав Омелян.

Раніше повідомлялося, що у Чехії у могилі письменника Олександра Олеся хочуть поховати іншу людину.