Пекін підтвердив проведення навчань у Південно-Китайському морі

Китай підтвердив, що його авіаносець "Ляонін" уперше проводив навчання в Південно-Китайському морі за участі інших військових кораблів та винищувачів.

Про це повідомляє АР з посиланням на Міністерство оборони Китаю, пише Укрінформ.

"Кілька винищувачів J-15 злетіли та приземлилися на злітну палубу авіаносця "Ляонін" у понеділок", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство оборони Тайваню повідомляло, що біля південних кордонів країни було помічено китайський авіаносець та п’ять інших військових кораблів.

Як зазначили в міністерстві, ці навчання є рутинною процедурою.

Відомо, що Китай розглядає майже всю акваторію Південно-Китайського моря як свою суверенну територію. В'єтнам, Філіппіни, Малайзія, Тайвань і Бруней також мають територіальні претензії в Південно-Китайському морі.