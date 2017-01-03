Порошенко запустив Вищу раду правосуддя

Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищу раду правосуддя під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції Ігорем Бенедисюком та заступником глави АП Олексієм Філатовим.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Порошенко зазначив, що 2016 рік став визначальним у рішучих діях з реформування судової системи – були затверджені та вступили в дію конституційні зміни в частині правосуддя, започатковано новий орган – Вищу раду правосуддя (ВРП).

"Орган, який прибирає політичну складову в судовій гілці влади, прибирає Верховну Раду з механізмів призначення, надання згоди на притягнення до відповідальності і звільнення суддів", - підкреслив Порошенко.

Він наголосив, що законопроект про Вищу раду правосуддя отримав позитивні оцінки Венеціанської комісії, партнерів з Європейського Союзу та США.

"Вважаю, що це рішучі дії по забезпеченню ключового права українських громадян – права на справедливість, права на справедливий суд", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Вища рада правосуддя є одним із ключових моментів судової реформи.

Глава держави подякував Верховній Раді, яка дослухалась до його пропозиції, підтримала цей Закон та схвалила його у ті терміни, які дозволяють вже у 2017 році повноцінно запрацювати ВРП.

Документ був ухвалений Верховною Радою 21 грудня.

Порошенко також підписав Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу.