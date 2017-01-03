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Правнуки Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в України

3 січня, 2017 - 22:14

Родина письменника Олександра Олеся згодна на перепоховання його останків в Україні.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Twitter.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні", – написав він.

"Нехай йому пухом буде наша земля", – додав посол.

Президент уже доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству культури забезпечити перепоховання письменника в Україні, повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Як відомо, 3 січня у Празі відповідно до чеських законів ексгумували останки Олександра Олеся на Ольшанському кладовищі. За місце поховання потрібно платити 20 тисяч крон на 10 років. Володимир Михайлишин, який сплачував ренту за могилу Олександра Олеся, нещодавно помер – і його поховали там, де була могила українського письменника.

Поки що останки письменника й його дружини, за втручання посольства України у Чехії, перемістили до депозитарію кладовища.

Уряд виділить кошти на перепоховання Олександра Олеся (Кандиби).

 
    
Джерело: День
          
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