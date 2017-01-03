Правнуки Олександра Олеся дали згоду на перепоховання його останків в України

Родина письменника Олександра Олеся згодна на перепоховання його останків в Україні.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Twitter.

"Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні", – написав він.

Ми розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся. Родина згодна на його перепоховання в Україні. Нехай йому пухом буде наша земля — Andriy Shevchenko (@AShevch) 3 января 2017 г.

"Нехай йому пухом буде наша земля", – додав посол.

Президент уже доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству культури забезпечити перепоховання письменника в Україні, повідомив речник Петра Порошенка Святослав Цеголко.

Оскільки родина О.Олеся дала згоду,Президент доручив МЗС і Мінкульту забезпечити перепоховання письменника в Україніhttps://t.co/s21OiSAImg — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 3 января 2017 г.

Як відомо, 3 січня у Празі відповідно до чеських законів ексгумували останки Олександра Олеся на Ольшанському кладовищі. За місце поховання потрібно платити 20 тисяч крон на 10 років. Володимир Михайлишин, який сплачував ренту за могилу Олександра Олеся, нещодавно помер – і його поховали там, де була могила українського письменника.