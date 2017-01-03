Прем'єр Словаччини закликав лідерів ЄС припинити небезпечні референдуми

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що референдуми, які проводяться в окремих європейських країнах, несуть небезпеку для всього Євросоюзу, і тому ці "авантюри" необхідно припинити.

Про це повідомляє Reuters.

"Прошу лідерів Європейського союзу, щоб вони перестали з авантюрами, якими були референдуми про внутрішні справи у Британії та Італії", - заявив Фіцо.

"Велика Британія не є країною єврозони, а Італія має величезний вплив на банківський сектор, євро.

Що ми будемо робити, якщо буде референдум в Італії щодо євро, й італійські громадяни вирішать, що вони не хочуть євро", - заявив він журналістам.

Повідомляється, що у Словаччині невелика ультраправа Народна партія розпочала збір підписів під петицією про проведення референдуму про членство країни в ЄС і НАТО.