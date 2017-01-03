Прем'єра Ізраїлю Нетаньяху допитували три години через підозри у корупції

Поліція Ізраїлю завершила допит прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Допит вівся в резиденції прем'єра.

За інформацією газети Haaretz, Нетаньяху допитували 3 години. Його допитували щодо подарунків від бізнесменів на суму понад $26 тис.

Нетаньяху всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт зазначав, що слідство також розглянуло звинувачення про незаконне фінансування виборчої кампанії 2009 року та фальсифікації первинних результатів партії Лікуд того ж року.