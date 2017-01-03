США залишаються надійним та стратегічним партнером України, - Порошенко

США залишаються надійним та стратегічним партнером України. Про це заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між державами, передає прес-служба Глави держави.

“З моменту визнання незалежності України, Сполучені Штати залишаються надійним та стратегічним партнером України як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та зміцненні безпеки нашої країни”, - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, президент Обама підписав оборонний бюджет США з 350 млн дол. допомоги Україні.