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США заявили про плани продовжувати боротьбу з ІДІЛ до повного його знищення

3 січня, 2017 - 09:03
Фото з відкритих джерел

Американський уряд рішуче засудило серію терактів у Багдаді та інших іракських містах, які за кілька останніх днів забрали життя понад півсотні людей, і наголосило на необхідності остаточного знищення ІДІЛ. Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у понеділок, передає Укрінформ.

"Ці жорстокі акти масового вбивства є нагадуванням про необхідність продовження операцій міжнародної коаліції проти ІДІЛ і усунення загроз, які створює це терористичне угрупування", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Крім того, в документі зазначається, що Сполучені Штати "підтверджують свою прихильність підтримки уряду і народу Іраку в цій боротьбі і залишаються прихильними зусиллям Глобальної коаліції щодо ураження та знищення ІДІЛ".

Джерело: Укрінформ
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