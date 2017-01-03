США заявили про плани продовжувати боротьбу з ІДІЛ до повного його знищення

Американський уряд рішуче засудило серію терактів у Багдаді та інших іракських містах, які за кілька останніх днів забрали життя понад півсотні людей, і наголосило на необхідності остаточного знищення ІДІЛ. Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у понеділок, передає Укрінформ.

"Ці жорстокі акти масового вбивства є нагадуванням про необхідність продовження операцій міжнародної коаліції проти ІДІЛ і усунення загроз, які створює це терористичне угрупування", - йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Крім того, в документі зазначається, що Сполучені Штати "підтверджують свою прихильність підтримки уряду і народу Іраку в цій боротьбі і залишаються прихильними зусиллям Глобальної коаліції щодо ураження та знищення ІДІЛ".