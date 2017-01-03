Сирійські повстанці заморозили переговори щодо перемир'я

Кілька сирійських повстанських угруповань заявили, що заморожують переговори про свою участь у мирній конференції в Казахстані, звинувативши сили Асада в порушенні режиму припинення вогню, повідомляє BBC.

У заяві йдеться, що повстанці суворо дотримуються умов перемир'я, однак урядові сили при підтримці іранських союзників багаторазово порушували їх в передмістях Дамаска - Східній Гуті і в долині Ваді-Барада.

Повстанці заявили, що вийдуть з угоди про перемир'я, якщо сили Асада спробують використовувати його, щоб відбити території у повстанців.

Мирні переговори, як очікується, повинні початися в цьому місяці в Астані.

31 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла складену Росією резолюцію в підтримку домовленостей про припинення вогню в Сирії і початку переговорів Дамаска з опозицією.

Сторони військового конфлікту в Сирії, що підписали договір про перемир'я, підтвердили, що режим припинення вогню почав діяти починаючи з опівночі 30 грудня.

Конфлікт у Сирії триває з 2011 року, коли опозиція підняла повстання проти режиму Башара Асада. Пізніше на бік повстанців стали сили коаліції на чолі з США.

Паралельно з діями опозиції у західних та північних регіонах Сирії, східні області країни були захоплені бойовиками Ісламського держави.

З кінця вересня 2015-го в конфлікт на боці Асада вступила Росія.

Туреччина, хоч і брала формальне участь в конфлікті на стороні коаліції, почала самостійне наступ вглиб сирійської території літа 2016 року.