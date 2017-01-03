Трамп прокоментував заяву КНДР про ядерну зброю, що здатна досягти США

Обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея не завершить розробку ядерної зброї здатної досягти США.

Про це він написав у Тwitter.

"Північна Корея щойно заявила, що перебуває на фінальній стадії розробки ядерної зброї здатної досягнути США. Цього не буде", - написав він.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Так він відреагував на заяву лідера Північної Кореї Кім Чен Ина про те, що його країна перебуває на "завершальній стадії" розробки міжконтинентальної балістичної ракети.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп припускав більше поширення ядерної зброї, зокрема, для таких країн як Японія, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Крім того, під час передвиборних дебатів з Гілларі Клінтон, обраний президент США заявив, що ядерний арсенал Росії новіший за американський, а можливості США застаріли.