Трамп прокоментував заяву КНДР про ядерну зброю, що здатна досягти США

Про це він написав у Тwitter.

"Північна Корея щойно заявила, що перебуває на фінальній стадії розробки ядерної зброї здатної досягнути США. Цього не буде", - написав він.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017